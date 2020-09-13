Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kotay Sangi bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 2 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, bu sabah Kabil'in Pagman ilçesinde de bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kabil'de bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika