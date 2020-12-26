Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen 4 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çemen Huzuri, 6. Bölge, Deh Sebz ve Dehburi bölgelerinde 4 bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Başkent Kabil'de son bir aydır bombalı saldırıların artması dikkati çekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kabil'de bombalı saldırılar: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika