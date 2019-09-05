Son Dakika Haberleri: Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
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Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında 9. Polis Bölgesi'nde gerçekleştiğini açıkladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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