Son Dakika Haberleri: Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika Güncel Haber

Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

2 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan Şaş Derek Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ifade eden Rahimi, 42 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda ayrıca sivillere ait 12 aracın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırganın, yabancılara ait araçları hedef aldığını öne sürdü.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 12 yabancı askerin öldüğünü iddia etti.

Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]