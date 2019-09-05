Kabil'de büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede patlama
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Afganistan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9'uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
Basın Sözcüsü Nasrat Rahimi, bugün saat 10.10 civarlarında Kabil
şehrinin diplomatik bölgesi olarak bilinen Kabil polisinin 9'uncu güvenlik bölgesinde patlama meydana geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Patlama, Taliban tarafından üstlenildi.
Makkourian birinci yolunda gerçekleşen patlama sonrası polis çevreyi güvenlik çemberine aldı. Türkiye Büyükelçiliği'nin de patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın olduğu bildirildi. Taliban'ın üstlendiği patlama sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.
Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası bölgeden görüntüler
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