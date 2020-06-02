Kabil'de camide bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Kabil'de camide bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi. Aryen, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, cami imamı dahil 3 kişinin de yaralandığını belirterek cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın da etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu