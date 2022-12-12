Kabil'de Çinlilerin konakladığı otele saldırı! Patlamanın yaşandığı otelden dumanlar yükseliyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilerin kaldığı bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada Şehri Nev bölgesinde çoğu sivillerin kaldığı bir otele saldırı düzenlendiğini söyledi.

OTELE GİRİP RASTGELE ATEÇ AÇTILAR

Otelde kimlerin kaldığına dair bir bilgi paylaşmayan Zadran, saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığını belirtti. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı öğrenildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA TALİBAN MENSUBU GÖNDERİLDİ

Saldırının düzenlendiği otelden iki büyük ve birkaç da küçük patlama sesi duyuldu. Silah seslerinin de duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

TÜM CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Söz konusu otelden patlamalar sonrası dumanların yükseldiği görüldü. Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.