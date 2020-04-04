Kabil'de Cumhurbaşkanı Gani'nin özel koruması öldürüldü - Son Dakika

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Kabil'de Cumhurbaşkanı Gani'nin özel koruması öldürüldü
6 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'de silahlı saldırıya uğrayan özel korumalarından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'de silahlı saldırıya uğrayan özel korumalarından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin iki özel korumasının Kabil'in Pagman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda, Cumhurbaşkanı Gani'nin özel koruması Kıyamuddin Maksudi'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, diğer korumasının da yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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