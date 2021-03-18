Kabil'de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in 17'inci bölgesi Khair Khana'da devlet memurlarını taşıyan bir servise bombalı saldırı düzenlendi. Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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