Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında intihar saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında intihar saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti

27.03.2023 14:50
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında intihar saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığı'nın yakınında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söyledi. Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zedran, 3'ü Taliban mensubu birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Acil Durum Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiği bildirildi.

11 OCAK'TA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Açıklamada, saldırıda aralarında biri çocuk 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Taliban yetkililerinden henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen olmadı. Öte yandan 11 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Afganistan'daki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi Afganistan'daki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, İntihar, Kabil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında intihar saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İmzalarda son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı hayale döndü
14:55 Seyir halindeki aracın tekeri, yandaki otomobile çarptı! Sonrası korkunç
14:52 İmza yarışında son saatler! Doğu Perinçek'in adaylığı artık mucizelere kaldı
14:49 Amatör Lig bildiğiniz gibi! Polis araya girmese birbirlerini öldüreceklerdi
14:50 İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına 3. defa itirazda bulunacak
14:44 İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığına itiraz edecek
14:43 Kızılcık Şerbeti'nde nefes kesen fragman! Nursema ve Umut dudak dudağa
14:31 Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı
14:25 İmzalar resmen atıldı! Fenerbahçe ile Zenit arasında dev anlaşma
14:20 Bakanlık, EYT'lilere müjdeyi verdi: Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 15:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınında intihar saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement