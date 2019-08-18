Kabil'de düğün salonundaki patlamada 63 kişi öldü
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
'ın başkenti Kabil
'de dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda dün yerel saatle 22.40'ta bir patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Afganistan İçişleri Bakanlığı
sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de bir düğüne dün düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 182 kişinin yaralandığını ifade etti. Rahimi, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğunu söyledi. Saldırının ardından patlamanın kaynağını araştırmak için bölgeyi güvenlik çemberine alan yetkililer, olayın bir intihar saldırısı olduğunu doğruladı. Öte yandan, saldırıyı henüz kimse üstlenmezken Taliban, düğün salonu saldırısının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı.
(İHA)
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