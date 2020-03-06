Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 32'ye yükseldi
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 32'ye yaralı sayısı 58'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 32'ye yaralı sayısı 58'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü merasimine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Son bilgilere göre saldırıda 5'i kadın olmak üzere 32 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 7'si kadın, 1'i çocuk olmak üzere 58 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırganlardan birinin özel polis güçleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı.
(Sultan Faizy/İHA)
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