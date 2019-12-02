Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını, bulunması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, üçünün de yaralandığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kabil'in Yaka Tutu bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den "şantaj" çıkışı: İfadeler kabul edilebilir değil

Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?