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Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kabil'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kabil'in Yaka Tutu bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, üçünün de yaralandığını vurguladı.

Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını, bulunması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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