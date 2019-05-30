Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Mareşal Fahim Harp okulu giriş kapısında patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çarpışma'ya veda eden Kıvanç'ın paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu

Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı

ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı