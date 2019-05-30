Son Dakika Haberleri: Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü

37 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Mareşal Fahim Harp okulu giriş kapısında patlattığını söyledi.
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:36 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'ya veda eden Kıvanç'ın paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:13:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabil'de harp okuluna intihar saldırısı: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]