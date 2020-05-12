Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü - Son Dakika

Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Amini, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 100 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Saldırıda 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade eden Amini, hayatını kaybeden ve yaralananların arasında hastanede tedavi gören kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi. Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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