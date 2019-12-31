Kabil'de hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kabil'de hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüksek seviyedeki hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüksek seviyedeki hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hava kirliliği nedeniyle gökyüzünü yoğun sis kapladı. Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı (NEPA), Kabil Belediyesi ve ülkenin İçişleri Bakanlığı bir aydır hava kirliliğine çözüm bulmak ve yoğun dumanı engellemek için çalışmalar yürütüyor.

NEPA Sözcüsü Lailuma Samani yaptığı açıklamada, tüm binalar, fabrikalar, siteler, oteller, tuğla ocakları, hamamlar ve araçlara ısıtma sistemlerini sınırlandırmak için 15 günlük talimat verildiğini talimata uyulmaması durumunda ise para cezası gibi yaptırımlar uygulanacağını söyledi. NEPA, hava kirliliğinin temel nedenlerini araç trafiği, eski araçların kullanımı, odun ve plastik yakma, ısınmak için kömür kullanımı olarak sıraladı.

Kabil'de yaşayan Roya Seddiqi yaptığı açıklamada, "Kirliliğin en önemli nedenleri yoksulluk ve elektrik olmaması nedeniyle evlerde ısınmak için düşük kaliteli kömür kullanılması, 5 milyon nüfusa sahip şehirde ikinci el otomobillerin kullanılması. Şehrin batısındaki mahallemizde yaşayanlar ısınmak için ihtiyaçlarından çok daha fazla kömür kullanıyorlar. Hava kalitesini umursamıyorlar ve hava kirliliği tehlikesi hakkında da bir fikirleri yok" ifadelerini kullandı.

Seddiqi, bir çocuğunun astım hastası, diğerinin alerji olduğunu dile getirirken 2 aydır göğüs ağrısından şikayet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası raporlara göre, Kabil dünyadaki en kirli 10 şehir arasında yer alıyor. Küresel Hava Durumu (State of Global Air) raporuna göre 2017 yılında hava kirliliği nedeniyle ülkede 26 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Kabil'de hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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