Kabil'de iftar saatinde okul önünde düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde dün iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini söyledi.

Saldırıda yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini ifade eden Aryen, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti.

Aryen, saldırının önce bomba yüklü araçla ve ardından da bölgeye yerleştirilen iki ayrı bombanın patlatılmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğitim merkezlerinin savaş dokunulmazlığına sahip ve bu saldırının savaş suçu olduğunu dile getiren Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık bir haftadır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.