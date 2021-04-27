Kabil'de iki otobüsün çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 70 kişi yaralandı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Pagman'ın Argendi bölgesinde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin yaralandığını ifade eden Aryen, hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Aryen, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan 23 Nisan'da ülkenin Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetmişti.