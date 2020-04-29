Kabil'de intihar saldırısı: 3 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.



Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de meydana gelen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Aryen açıklamasında, "Bir intihar bombacısı bu sabah Kabil'in Char Asiab ilçesinin Reshkhor bölgesindeki sivillerin olduğu bölgede üzerindeki bombayı patlattı" dedi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL