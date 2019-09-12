Son Dakika Haberleri: Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
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Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.

Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti.

Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Komando, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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