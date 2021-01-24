Kabil'de Merkez Bankasının aracına saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Merkez Bankası, saldırıda bir personelinin yaşamını yitirdiğini, 2 personelinin de yaralandığını açıkladı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın Kabil'in Şah Şehit bölgesinde, Merkez Bankası çalışanlarını taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de Merkez Bankası çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

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