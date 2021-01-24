Kabil'de Merkez Bankasının aracına saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Kabil'de Merkez Bankasının aracına saldırı: 1 ölü

24.01.2021 10:35
Kabil'de Merkez Bankasının aracına saldırı: 1 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Merkez Bankası çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Merkez Bankası çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın Kabil'in Şah Şehit bölgesinde, Merkez Bankası çalışanlarını taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Afganistan Merkez Bankası, saldırıda bir personelinin yaşamını yitirdiğini, 2 personelinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Merkez Bankası, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'de Merkez Bankasının aracına saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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