Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yabancılar Türkiye'de konuta hücum etti! Bakın ilk sırada hangi ülke vatandaşları var

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi