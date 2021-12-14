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Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.12.2021 12:13
Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde gerçekleşen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kabil'in Tank Til Logar bölgesinde yol kenarına tuzaklanan mayının patladığı belirtildi.

Patlamada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından ülkede meydana gelen patlamaların çoğu terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti.

Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabil'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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