Son Dakika Haberleri: Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

35 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.
Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:22 Kaynak: AA
Kabil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi Öldürdüğü babasıyla aynı karede

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:57:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]