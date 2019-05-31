Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:08
'ın başkenti Kabil
'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
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