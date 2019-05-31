Son Dakika Haberleri: Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü
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Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:08 
Afganistan, Kabil, Ekonomi
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