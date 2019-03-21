Son Dakika Haberleri: Kabil'de Nevruz Kutlamalarına Yönelik Saldırılar: 6 Ölü

Kabil'de Nevruz Kutlamalarına Yönelik Saldırılar: 6 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü.

Kabil'de Nevruz Kutlamalarına Yönelik Saldırılar: 6 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Karte-i Sahi bölgesinde nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarına yerleştirilen 3 bombanın, kutlamalar sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 23 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:24 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel
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