Kabil'de Nevruz Kutlamalarına Yönelik Saldırılar: 6 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de nevruz kutlamalarının yapıldığı Karte-i Sahi bölgesinde peş peşe düzenlenen 3 saldırıda 6 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı
sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Karte-i Sahi bölgesinde nevruz kutlamalarının olduğu bölgenin yakınlarına yerleştirilen 3 bombanın, kutlamalar sırasında patlatıldığını söyledi.
Saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 23 kişinin de yaralandığını belirtti. Sağlık Bakanlığı
, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:24 Kaynak: AA
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