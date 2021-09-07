Kabil'de Pakistan aleyhine gösteri düzenlendi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce gösterici, " Pakistan'ın Pencşir'deki iç çatışmaya müdahale ettiği" iddialarının ardından İslamabad yönetimini protesto etti.

Kabil'in Hayırhane bölgesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Pakistan aleyhine sloganlar atarak "Özgürlük" ve "Pakistan, Afganistan'dan çık" pankartları taşıyan göstericileri dağıtmak için Taliban havaya ateş açtı.

Protestocuların ara sokaklara dağılmasının ardından gösteri sona erdi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından sonra bazı kadınlar temel haklarının korunması için gösteriler düzenlemişti.

Pencşir'deki çatışmalar ve Afganistan'da Pakistan tepkisi

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir hafta süren çatışmalarda her iki tarafın ağır kayıplar verdiği belirtilirken, dün, Taliban, Pencşir'de kontrolü ele aldığını duyurmuştu.

Pencşir'de çatışmaların sürdüğü günlerde Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Faiz Hamid'in Kabil'de Taliban yetkilileriyle görüştüğü belirtilmişti. Hamid'in bu ziyareti Taliban karşıtı çevrelerce Pakistan'ın Afganistan'a müdahalesi olarak değerlendirilmişti. Ayrıca Afganistan Ulusal Direniş Cephesi yanlıları tarafından, Pencşir'deki çatışmalarda Pakistan ordusuna ait savaş uçağı ve helikopterin Taliban'a destek verdiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Mesud, dün yayınlanan ses kaydında, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a dış desteğin olduğunu ileri sürmüş ve Afganistan halkını Taliban'a karşı direnişe davet etmişti.

Taliban üyelerinin birçoğunun Pakistan'daki medreselerde tahsil görmüş öğrencilerden oluşması, Taliban hareketinin arkasında Pakistan yönetiminin olduğu eleştirilerini beraberinde getiriyor.