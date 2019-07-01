Son Dakika Haberleri: Kabil'de patlama: 10 ölü
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Kabil'de patlama: 10 ölü

59 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis güvenlik noktasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Kabil'de patlama: 10 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis güvenlik noktasında meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Savunma Bakanlığı yakınlarındaki 106. polis kontrol noktasında meydana gelen patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanlığı, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, militanların Gülbahar Kulesi'ne yakın bir yerde bir aracı havaya uçurduklarını belirtti. Rahimi militanların aracı havaya uçurduktan sonra bir yerleşkenin içinde kaçtıklarını, polisin bölgeyi kordon altına alarak diğer militanları yakalamak için operasyon başlattıklarını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Patlamada yaralanan 53 kişi hastanelere kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nosrat Rahimi patlamayı lanetledi ancak ölü ya da yaralı sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
(Sultan Faizy/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Polis, Afganistan, Kabil, Güncel
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