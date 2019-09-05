Kabil'de patlama
37 dakika önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat birimi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat birimi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'in Şaş Darak bölgesinde bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Patlamanın istihbarat birimi yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı