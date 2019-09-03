Son Dakika Haberleri: Kabil'de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
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Kabil'de patlama: 16 ölü, 116 yaralı

4 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam yerel saatle 21.55'te bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırının yabancı uyrukluların ve uluslararası dernek çalışanlarının kaldığı ve ofislerin bulunduğu yüksek güvenlikli Green Village kompleksinde meydana geldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Patlama, Green Village yakınında meydana geldi ve bölgede bulunan bir benzin istasyonu da alev aldı. Patlama Green Village'in güney duvarını yıktı. Aralarında kompleks çalışanları ve sivillerin bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı. Özel polis kuvvetleri sahada saklanan 5 Taliban militanını da etkisiz hale getirdi. Taliban militanları kompleksteki çalışanları hedef almıştı. Kampta bulunan 400 kişi de kurtarıldı" dedi. Patlamaya ilişkin konuşan Afganistan vatandaşı Vaacid Han, "Akşam burada patlama oldu. Güvenlikler kimseyi olay yerine yaklaştırmıyor. Allah bu ülkeye barış getirsin" dedi. Öte yandan, Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmesi yapan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensipte uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Halilzad, anlaşma metninin ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacağını belirtmişti. Ancak uzlaşma sağlanmasına rağmen Taliban saldırılarını 2 gündür sürdürüyor.

(İHA)

Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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