Son Dakika Haberleri: Kabil'de patlama: ölü ve yaralılar var
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Kabil'de patlama: ölü ve yaralılar var

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün sarayında patlama meydana geldi.

Kabil'de patlama: ölü ve yaralılar var, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün sarayında patlama meydana geldi. Olay sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda yerel saatle 22.40'ta bir patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi'den geldi. Rahimi, "Patlama bir düğün salonunda, düğün töreninde gerçekleşti. Patlamanın kaynağının ne olduğu henüz belli değil, öte yandan bölge güvenlik güçleri tarafından sarıldı" ifadelerini kullandı. - KABİL
Kabil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:21 Kaynak: İHA
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