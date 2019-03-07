Kabil'de Patlama Sesleri
41 dakika önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyuldu.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de patlama sesleri duyuldu.
Afganistan'da yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.
Afganistan İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Nasrat Rahimi, "Kabil'in batısında patlama olduğunu ilişkin haberler aldık. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı. - KABİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü
Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır!
Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı