Son Dakika Haberleri: Kabil'de Patlama Sesleri

Kabil'de Patlama Sesleri

41 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyuldu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyuldu.

Afganistan'da yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, "Kabil'in batısında patlama olduğunu ilişkin haberler aldık. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa
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