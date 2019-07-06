Son Dakika Haberleri: Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü
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Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü

32 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti.

Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti.
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.
Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:14 Kaynak: AA
Afganistan, Kabil, Güncel
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