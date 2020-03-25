Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı - Son Dakika

Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırganlarla polis arasında çatışmanın devam ettiğini ifade eden Aryen, saldırganların 4 kişi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Tapınakta yaklaşık 150 kişinin ayin için bulunduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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