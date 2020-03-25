Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi.

Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:12 Kaynak: İHA

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