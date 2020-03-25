- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

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- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü
6 saat önce
- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi.
- Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı: 4 ölü
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gurdwara tapınağının yoğun olduğu bir saatte düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği Afgan parlamentosu meclis üyesi Narindra Singh Khalsa tarafından açıklandı. Saldırı esnasında tapınağın ibadet yapmak için toplanan insanlarla dolu olduğu belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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