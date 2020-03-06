Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı - Son Dakika

Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 18 kişi yaralandı.

Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 18 kişi yaralandı.


Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Olayda 18 kişi yaralanırken, törene katılanlar tahliye edildi.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi bir binadan ateş açıldığını ifade ederek siyasilerin güvenli bir alana alındığını ifade etti. Bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.


Dr. Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. - KABİL

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:19 Kaynak: İHA
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