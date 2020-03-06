Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını açıkladı. - KABİL