Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü - Son Dakika

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Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını açıkladı. - KABİL
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