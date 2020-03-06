Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü - Son Dakika

Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin de yaralandığını açıkladı.

(Sultan Faizy/İHA)

Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020 programında değişiklik yaşanmayacak
Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kabil'de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 27 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]