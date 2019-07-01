Son Dakika Haberleri: Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı
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Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:58 
Afganistan, Kabil, Ekonomi
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