Kabil'de Türkiye-Afganistan Dostluk Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabil'de Türkiye-Afganistan Dostluk Günü kutlandı - Son Dakika

Kabil'de Türkiye-Afganistan Dostluk Günü kutlandı

6 saat önce

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 99. yıl dönümü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kutlandı.

Kabil'de Türkiye-Afganistan Dostluk Günü kutlandı, System.String[]

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 99. yıl dönümü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de kutlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ev sahipliğinde Türkiye-Afganistan Dostluk Günü dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Afgan bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının üzerinden 99 yıl geçtiğini söyledi.

Esasında yüzyıllar öncesine dayanan iki ülke dostluğunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Amanullah Han'ın yakın dostluğuyla farklı bir boyut kazandığını ifade eden Çal, o günden bugüne bu dostluğun pekişerek devam ettiğini belirtti.

Çal, TİKA'nın Afganistan'daki üç ofisiyle başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde bu dostluğun gereğini yerine getirmeye çalıştığını ve şu ana kadar 1300'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini kaydetti.

Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye-Afganistan dostluğunun yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayandığını, son 100 yılda daha da derinleşerek çeşitlendiğini ve her alana sirayet ettiğini vurguladı.

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Enver Sadat da iki ülkenin dostluğunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Amanullah Han'nın çabalarıyla perçinleştiğini söyledi.

Türkiye'nin Afganistan için ayrı bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Sadat, "Türkiye Afganistan'da hiçbir beklenti içerisinde bulunmadan 1000'in üzerinde proje hayata geçirdi, ülkemizin kalkınması ve istikrarı için elinden gelen çabayı gösterdi." dedi.

Şiir dinletisi ve skeç gösterisiyle devam eden tören, Türk mutfağına özgü yemek ikramıyla son buldu.

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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