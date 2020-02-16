Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü - Son Dakika

Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının toplandığı bölgeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'de uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı: 9 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının toplandığı bölgeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin Kabil'in Koh Korig bölgesinde toplanan uyuşturucu bağımlılarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 9 bağımlının yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Faramarz, uyuşturucu bağımlılarına yönelik ilk kez düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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