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Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz - Son Dakika

Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz

27.08.2021 07:19

Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası, 60 kişi hayatını kaybetti. 13 ABD askerinin de hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın Horasan kolunun yaptığını belirten ABD Başkanı Biden, "Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz. Komutanlarıma Horasan grubuna yönelik vur emri verdim" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kana bulayan patlamalar sonucu tüm dikkatler yeniden bölgeye döndü. Başkent Kabil'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükselirken, Pentagon'dan yapılan açıklamada 13 ABD'li askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Terör saldırılarının ardından ABD'nin nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki patlamalara ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede saldırıları üstlenen DEAŞ'a misilleme mesajı verdi.

"ABD ASKERLERİ BİZİM İÇİN KAHRAMAN"

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Durumu anbean takip ediyoruz. Sürekli güncellenen bir durum var. Hayatını kaybeden ABD askerleri bizim için kahraman olarak anılacaktır. Dünya tarihinde hiç görülmemiş bir tahliye sürecinin içinde bulundular. 70 binden fazla insanı tahliye ettiğimizi söyleyebilirim.

Eşimle birlikte kalbimizin acıdığını ifade etmek isterim. Dünyadaki önemli bir askeri gücü elinde bulunduran bir ülke olarak geçtiğimiz 6 ay içerisinde görüntüye baktığımız zaman eve dönen askerleri, Irak'taki askerin eve dönüşünü düşünüyorum. Bir sürü dersler çıkardık. Büyük bir karadeliğe çekilmiş gibi hissediyoruz ve buradan çıkış göremiyoruz.

"BUGÜN KAYBEDİLEN CANLAR ÖZGÜRLÜK ADINA KAYBEDİLMİŞ CANLARDIR"

Orada bir sorumluluğumuz var. O kahramanların ailelerine karşılık sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getireceğiz. Bugün kaybedilmiş canlar özgürlük adına kaybedilmiş canlandır.

"SALDIRIYI DEAŞ'IN HORASAN KOLU YAPTI"

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'in gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlayacağız. Kabil'deki saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolu yaptı. Bunu affetmeyeceğiz, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşeceğiz ve bedelini ödeteceğiz. Komutanlarıma Horasan grubuna saldırı planı emri verdim. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz.

"BİR HATA OLMADI"

"Burada bir hata olmadı. Bence Savunma Bakanlığı bu konuyu çok güzel açıkladı. Durum şu şekilde, Taliban'a geçen güç durumu bizim de durumumuzu değiştirdi. DEAŞ durumu göründüğünden farklı olabilir. Taliban'dan talep ettiğimiz şeyler sağlandı ve sağlanmaya devam ediyor. Aradığımız insanları buluyor ve tahliye etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamlı bir operasyon ama herkes kendi çıkarına bakıyor. Taliban'ın oradaki askeri durumu bizim için önemli. Çünkü bize sağladıklarından dolayı. Orada bulunan komutanlar da aynı şekilde düşünüyorlar. Taliban ve DEAŞ arasında farklı bir durum söz konusu. Otel civarında çıkan patlama bununla ilişkili.

Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
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Son Dakika Dünya Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz - Son Dakika Dünya


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