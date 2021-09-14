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Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu - Son Dakika

Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu

14.09.2021 13:10

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan Türk kadın girişimci, burayı sevdiğini ve ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek Türkiye'ye dönme planı olmadığını söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan Türk kadın girişimci, burayı sevdiğini ve ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek Türkiye'ye dönme planı olmadığını söyledi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alma sürecinde binlerce Afgan ülkeyi terk etmek için çabalarken 52 yaşındaki Fatma isimli Türk girişimci, 9 yıldır yaşadığı Afganistan'daki serüvenini AA muhabirine anlattı.

Afganlar, ülkeden ayrılmak için Kabil'deki büyükelçiliklerin vize işlemlerini açmasını beklerken Fatma, "burada güvende olduğunu, bir düzen kurduğunu ve Afganistan'dan ayrılmak istemediğini" dile getirdi.

Türkiye'deyken İstanbul, Ankara ve Bolu'daki çeşitli restoranlarda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Fatma, 2012'de Afganistan'da ticaret yapan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu ülkeye önce gezmeye geldiğini, bir ay sonra da ülkeye dair çekincelerini yenip burada yaşamaya karar verdiğini söyledi.

İşsiz kalınca kuaför dükkanı açtı

Afganistan'da ilk 2 yıl Mezar-ı Şerif'te yaşayan Fatma, son 7 yıldır da Kabil'de kuaförlük yaparak hayatını sürdürüyor.

Çalıştığı firmanın kısa sürede işlerinin bozulmasının ardından iş aramaya başladığını söyleyen Fatma, açtığı kuaför dükkanı ile geçimini sağlamaya başladığını kaydetti.

Başlarda "Savaşın içinde ne yapıyorsun?" diyen yakınlarından sitem işittiğini aktaran Fatma, zamanla ülkeyi sevdiğini ve artık Kabil'de evinde gibi hissettiğini söyledi.

Kabil'in büyükşehir olması nedeniyle işlerini genişletmek için buraya taşındığını söyleyen Fatma, Afganistan'ı ve halkını çok sevdiğini belirtti.

Afganistan'da mutlu olduğunu dile getiren Fatma, ülkeye geliş sürecini şöyle özetledi:

"Hiç tanımazdım, bilmezdim Afganistan'ı. Haritada yerini gösterseler orayı bile bilmezdim. Birileriyle tanıştım. Geldim, gördüm, gezdim. Kalabilirim dedim. İlk etapta bir şirkette çalıştım. Ondan sonra şirketin işleri kötüye gitti. Sonradan, ne yapabilirim diye düşündüm. Kuaför dükkanı açtım."

Kabil'de tek başına yaşıyor

Eşini uzun süre önce yüksek tansiyon nedeniyle kaybeden Fatma'nın, 30-35 yaşlarındaki biri kız, biri erkek iki çocuğu da Türkiye'de yaşıyor.

Kendisi ise Kabil'in Kolala Poşta semtinde emekleriyle kurduğu geniş bahçeli evinde Kral ve Pamuk adındaki iki köpeğiyle tek başına yaşıyor.

Fatma, her gün kuaför dükkanına gittiğini ve 11 çalışanıyla iyi ilişkiler kurarak işini yaptığını belirtiyor.

AA'ya röportaj veren Fatma'nın evinde oturma odasının duvarında Atatürk resmi ve çerçevesine iliştirilmiş bir Türk bayrağı bulunuyor.

"Halk olarak Türklere çok düşkünler"

Komşularıyla, müşterileriyle ve arkadaşlarıyla samimi ilişki geliştirdiğini aktaran Fatma, "Halk olarak Türklere çok düşkünler. Arkadaşlarım var, dükkanda çalışanlarım var. Hepsiyle diyaloğumuz çok güzel." dedi.

Afganistan'da bulunduğu süre boyunca güvenlik sorunu yaşamadığını kaydeden Fatma, çatışmaların ve bombalı saldırıların en yoğun olduğu dönemde bile ülkeden ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Yakınlarından "dönmeyi düşünüyor musun?" soruları ile karşılaştığını aktaran Fatma, şöyle devam etti:

"Dönmeyi düşünmüyorum. Burada rahatım. Burayı kendi evim gibi seviyorum. Halkını seviyorum. Bir Türk olduğum için bana çok yardımcı oluyorlar. Çevremde çok Türkçe bilen var. O yüzden, rahat rahat burada dolaşabiliyorum."

Taliban nedeniyle dükkanı bir hafta kapalı kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 5-6 ay kuaför dükkanını açamadığını aktaran Fatma, Taliban'ın Kabil'i kontrol etme sürecindeki belirsizlik nedeniyle dükkanını bir hafta boyunca açamadığını dile getirdi.

Fatma, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alma süreci için ise "İşlerimiz orta derecede güzel gidiyordu. Hükümet değişikliğinden dolayı dükkanı bir hafta kapattık. Şu an işlerimiz yarı yarıya düştü. Ama ben iyi olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Buradaki yaşamında genel olarak dini baskı hissetmediğini kaydeden Fatma, Taliban nedeniyle, kuaför dükkanının camlarındaki kadın resimlerini boyadıklarını kaydetti.

Afganistan'dan memnun olmasına rağmen Türkiye özlemi çektiğini aktaran Fatma, yılda bir kez vatanını ziyaret ettiğini söyledi.

Çevresinde Türkçe bilen kişilerin çokluğu nedeniyle insanlarla iletişim sorunu yaşamadığını ifade eden Fatma, Farsça'yı ise öğrenemediğini sözlerine ekledi.

Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu
Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu
Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu
Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu

Afganistan, Türkiye, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabil'de yaşayan Türk kadın müteşebbis Afganistan'dan umutlu - Son Dakika
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