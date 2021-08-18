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Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti - Son Dakika

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti

18.08.2021 17:58

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı. Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

"HER ŞEY BİR GÜNDE OLDU"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

"ASKERLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

"İLERİDE TEKRAR GELEBİLİRİZ"

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz." diye konuştu.

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.

Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye operasyonu gerçekleşti

Türkiye, Taliban, Kabil, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu gerçekleşti - Son Dakika Dünya


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