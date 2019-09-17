Son Dakika Haberleri: Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü
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Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:10 
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