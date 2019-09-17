Kabil'deki ABD büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:10
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