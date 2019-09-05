- Kabil'deki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rahimi, saldırıda 10 kişinin hayatın kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yabancı uyrukluların bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Görgü tanığı Ahmad Caved yaptığı açıklamada, "Arabamı şu ağacın gölgesinde durdurarak biraz dinlenmek istedim. O anda tehlikeli bir patlama oldu. Ger tarafı toz ve duman kaplamıştı. Hatta arabamın ben kendimi arabadan dışarıya attım. 7 veya 8 kişi yere yığılmıştı" dedi.