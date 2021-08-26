Kabil'deki patlamada en az 3 ABD askeri yaralandı - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yakın bölgede gerçekleştirilen iki patlamada en az 3 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanına yakın bir bölgede iki patlama meydana geldi.

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) patlamaları teyit ederken, kayıp sayısının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.