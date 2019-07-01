Son Dakika Haberleri: Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.

Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı hedef alınarak bir saldırı gerçekleştirilmiş, 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bölgede bulunan çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik güçleri patlamanın ardından 3 militanın bir binaya girmesiyle silah sesleri duyulduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, polisin bölgeyi kordon altına alarak 200 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı. Yetkililer olayda yaralananların sayısının 100'e yaklaştığını, yaralılardan 51'inin ise öğrenci olduğunu bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

Taliban, hedefin Savunma Bakanlığının teknik tesisatı olduğunu duyurdu. - KABİL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
afganistan, patlama, kabil, baka, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Kuzey Kıbrıs'ta İHA düştü: Saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor Kocasını bıçaklayan kadının hareketleri kan dondurdu! Düğün günü damada kanlı infaz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]