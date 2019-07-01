Son Dakika Haberleri: - Kabil'deki Patlamada Yaralı Sayısı 100'e Yaklaştı
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- Kabil'deki Patlamada Yaralı Sayısı 100'e Yaklaştı

56 dakika önce

- Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştıKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.

- Kabil'deki patlamada yaralı sayısı 100'e yaklaştı
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 10 kişinin hayatını kaybettiği patlama ve sonrasında yaşanan çatışmada yaralananların sayısı 100'e yaklaştı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı hedef alınarak bir saldırı gerçekleştirilmiş, 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamada bölgede bulunan çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Güvenlik güçleri patlamanın ardından 3 militanın bir binaya girmesiyle silah sesleri duyulduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı, polisin bölgeyi kordon altına alarak 200 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı. Yetkililer olayda yaralananların sayısının 100'e yaklaştığını, yaralılardan 51'inin ise öğrenci olduğunu bildirdi.
Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.
Taliban, hedefin Savunma Bakanlığının teknik tesisatı olduğunu duyurdu.
- Kabil'deki Patlamada Yaralı Sayısı 100'e Yaklaştı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
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