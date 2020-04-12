Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı

14 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.

Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.

Faramarz, patlamalarda iki polis ile bir sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:24 Kaynak: AA

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