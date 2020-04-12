Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kabil'deki patlamalarda 3 kişi yaralandı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki patlamada 3 kişi yaralandı.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Proje-i Cedid ve Rusha caddelerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peş patladığını belirtti.
Faramarz, patlamalarda iki polis ile bir sivilin yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıları üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:24 Kaynak: AA
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